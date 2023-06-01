На Украине сообщили о взрывах в Киеве и области

Взрывы прозвучали в Киеве в ночь на 1 июня, о чем сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Как пишет издание УНИАН в своем Telegram-канале, хлопки также прогремели в Киевской области.

Ранее в Киеве и других регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

О взрывах в украинской столице также сообщалось 29 мая. По словам Виталия Кличко, взрывы произошли в центральных районах города.

Тогда же начальник управления полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что в ночь на понедельник в регионе было повреждено несколько объектов инфраструктуры. Погибших и пострадавших не было.

Информации от Минобороны России не поступало.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.