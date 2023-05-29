В Киевской области сообщили о повреждении нескольких объектов инфраструктуры

В Киевской области в ночь на понедельник повреждено несколько объектов инфраструктуры. Об этом сообщил 29 мая начальник областного управления полиции Андрей Небытов.

Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Поступала информация о взрывах в Киеве и области.

«У нас есть повреждения жилых зданий и инфраструктуры в нескольких районах региона. Погибших или травмированных не было», — написал Небытов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в настоящее время полиция продолжает устанавливать места падения воздушных объектов и фиксировать последствия ночной атаки. Как уточнил представитель полиции, сигнал тревоги в Киевской области звучал с 00:31 до 5:00.

Ранее о повреждениях инфраструктуры сообщали власти Одессы. По словам советника главы военной администрации региона Сергея Братчука, повреждены объекты в порту. Братчук также рассказал, что воздушная тревога в регионе длилась почти четыре часа.

Незадолго до этого официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк проинформировала, что в портовой инфраструктуре Одессы вспыхнул пожар.

Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. В Москве отмечали, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.