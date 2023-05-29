Украинские СМИ сообщили о взрывах в четырех областях страны

На территориях Винницкой, Черкасской и Одесской областей, а также города Кременчуг в Полтавской области прогремели взрывы, сообщил 29 мая украинский телеканал ТСН.

«В Кременчуге (Полтавская область) слышны взрывы. В Одесской области слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Власти Винницкой области сообщили о работе ПВО.

В Минобороны на данный момент информацию никак не прокомментировали.

Ранее в этот день прозвучали взрывы в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях. В Хмельницкой области подтвердили эту информацию в военной администрации региона.

28 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога, она действовала около пяти часов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в Голосеевском районе после серии взрывов был разрушен склад.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.