Украинские СМИ сообщили о взрывах в четырех областях страны

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ТСН: В Кременчуге и Одесской области слышны взрывы, на Украине объявлена воздушная тревога
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На территориях Винницкой, Черкасской и Одесской областей, а также города Кременчуг в Полтавской области прогремели взрывы, сообщил 29 мая украинский телеканал ТСН.

«В Кременчуге (Полтавская область) слышны взрывы. В Одесской области слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Власти Винницкой области сообщили о работе ПВО.

В Минобороны на данный момент информацию никак не прокомментировали.

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Ранее в этот день прозвучали взрывы в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях. В Хмельницкой области подтвердили эту информацию в военной администрации региона.

28 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога, она действовала около пяти часов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в Голосеевском районе после серии взрывов был разрушен склад.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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