В Одесской области подтвердили информацию о повреждении портовой инфраструктуры

Объекты портовой инфраструктуры повреждены в Одесской области, сообщил 29 мая на видеоролике в Telegram-канале советник главы военной администрации региона Сергей Братчук.

По его словам, воздушная тревога в регионе длилась почти четыре часа

«Более подробно несколько позже», — сказал Братчук.

Ранее в понедельник официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк сообщала, что в портовой инфраструктуре Одессы вспыхнул пожар.

В Одесской области действуют около 10 портов, в том числе в Измаиле, Черноморске, Одессе, Усть-Дунайске и других городах.

На территории всей территории Украины в ночь на понедельник была объявлена воздушная тревога. Телеканал ТСН сообщил о взрывах в Винницкой, Черкасской и Одесской областях. Взрывы также звучали в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.