На Украине сообщили о пожаре в порту Одессы

Ночью в порту Одессы произошел пожар, повреждена инфраструктура гавани. Об этом 29 мая сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк.

«В портовой инфраструктуре вспыхнул пожар. На этот раз пострадала портовая инфраструктура именно Одессы», — приводит ее слова издание «Украинская правда».

Представитель ВСУ добавила, что возгорание ликвидировали.

Ранее в этот день телеканал ТСН сообщил о взрывах в Винницкой, Черкасской и Одесской областях Украины, а также в городе Кременчуг в Полтавской области. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Взрывы также звучали в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях. В Хмельницкой области подтвердили эту информацию в военной администрации региона.

В Минобороны России на данный момент эту информацию не прокомментировали.

До этого, 28 мая, в Киеве была объявлена воздушная тревога, она действовала около пяти часов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в Голосеевском районе после серии взрывов был разрушен склад.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.