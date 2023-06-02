Оливер Стоун назвал нелепой ошибкой попытки стран ЕС наложить санкции на атом РФ

Попытки европейских стран наложить санкции на российскую атомную отрасль — нелепая ошибка, направленная против самих себя, заявил 1 июня на онлайн-пресс-конференции, посвященной его документальному фильм «Время атома» (Nuclear Now) американский режиссер, обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун.

Он высказался об экономике Германии и назвал ее трагичной. По его прогнозам, падение продолжится из-за закрытия атомных электростанций в стране.

«Это акт слепоты, самоубийства и глупости. Их экономика — в отвратительном состоянии. Всё рухнуло, экономика полностью обвалилась и будет падать дальше», — приводит его слова портал UrduPoint.

По словам Стоуна, истерия в США привела к ликвидации атомной промышленности. С другой стороны, у России дела идут хорошо, как и у Китая и даже Индии, добавил режиссер.

«Русские проделали колоссально важную работу для мира. Мы все должны быть партнерами в этом, мы не должны вести войну — КНР, Россия, США. Я молюсь о мире», — продолжил Стоун.

Он напомнил, что русские строят АЭС в других странах, например, в Турции, и что в РФ работают отличные инженеры.

«Двести тысяч человек работают в «Росатоме». Они относятся к этому очень серьезно», — цитирует американца «РИА Новости».

Оливер Стоун снял документальный фильм «Время атома», который основан на книге профессора Джошуа Голдстайна «Светлое будущее». Картина доказывает, что ядерная энергетика является жизненно важным энергетическим решением в условиях изменения климата.

25 мая генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, что в России для достижения доли атомной энергогенерации в размере 25% от общей выработки электроэнергии требуется строительство 17 энергоблоков к 2035 году.

В тот же день вице-премьер России Александр Новак назвал российский энергобаланс одним из самых диверсифицированных и чистых из всех. На данном этапе происходит очередной технологический энергопереход — возобновляемые источники энергии (ВИЭ) постепенно вытесняют предыдущие традиционные источники, отметил он.

Европарламентарий раскритиковал нынешнюю политику Европы, напомнив, что она уже привела к повышению цен на энергоносители, что отразилось на конкурентоспособности промышленности ЕС.

При этом еще 15 апреля министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек выступал за включение российского атомного сектора в 11-й пакет санкций Евросоюза против РФ. По его словам, РФ использует зависимость других стран от ее энергоресурсов для оказания давления.