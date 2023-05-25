Вице-премьер России Александр Новак назвал российский энергобаланс одним из самых диверсифицированных и чистых из всех. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

Если говорить о мировом рынке энергетики, то можно заметить, что структура энергетического баланса постоянно меняется, отметил Новак.

«Это зависит в первую очередь от изменений, которые происходят в науке и технологиях», — пояснил вице-премьер.

Он напомнил, что еще в начале XIX века основу энергетического баланса составлял уголь — примерно 95–99%. Потом, когда начала появляться нефть, в конце XIX – начале XX века, она стала очень резко замещать уголь и где-то к середине века вышла на первое место в структуре потребления. Далее появился газ, потом атомная энергетика, и она тоже заняла свою нишу.

На данном этапе происходит очередной технологический энергопереход — возобновляемые источники энергии (ВИЭ) постепенно вытесняют предыдущие традиционные источники.

«С каждым годом мы видим, что всё более распространяется ввод в эксплуатацию солнечной энергетики и ветровой», — добавил Новак.

В прошлом году 80% от общего количества введенных объектов энергетики были на основе ВИЭ (энергия солнца, ветра, атомная энергия и гидрогенерация). На данный момент доля углеводородов составляет около 81%.

«Через 20 лет, по оценкам аналитиков, снижение составит примерно до уровня 65–70%. Основная доля, конечно, будет у углеводородов, но свою нишу займут возобновляемые источники энергии уже в большей части», — добавил вице-премьер.

На вопрос о готовности перехода к возобновляемым источникам энергии Новак ответил, что российский энергобаланс — один из самых диверсифицированных.

«Например, у нас доля угля составляет в балансе всего 12%, а в Европе — более 25%. Если посчитать солнце, ветер, гидрогенерацию, атомную генерацию — у нас их более 40%, и плюс в балансе примерно 50% газа. То есть почти 90% в России — это чистые источники энергии», — привел данные Александр Новак.

Накануне в рамках первого заседания клуба Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсуждались проблемы мирового энергетического рынка, в том числе влияние санкций со стороны Запада на развитие российской атомной энергетики. На заседании, в частности, подняли вопрос вытеснения традиционных источников энергии солнечными и ветровыми.

28 марта гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация намерена начать производство композитных лопастей для ветроэлектростанций (ВЭС) в Ульяновской области. Это полностью удовлетворит спрос на российском рынке ветрогенерации. Кроме того, лопасти будут активно продвигать на экспорт.