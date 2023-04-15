Власти ФРГ выступили за включение атомного сектора России в 11-й пакет санкций ЕС

Правительство ФРГ выступает за включение российского атомного сектора в 11-й пакет санкций Евросоюза против РФ. Об этом 15 апреля заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Он указал, что Россия больше не может считаться надежным партнером в сфере ядерных технологий. Кроме того, по мнению Хабека, Москва использует зависимость других стран от ее энергоресурсов для оказания давления.

«В этой связи правительство ФРГ сейчас заявило Еврокомиссии о необходимости включения [в санкционный список] гражданского атомного сектора [России]», — отметил министр в интервью агентству DPA.

Еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс сообщила 13 апреля, что Евросоюз готовит 11-й пакет антироссийских санкций.

В конце марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала целью 11-го пакета антироссийских санкций ужесточение борьбы с обходом уже принятых рестрикций.

Вместе с тем еще в январе венгерский премьер-министр Виктор Орбан предупредил, что любая попытка наложить ограничения на ядерную энергетику России будет пресечена вето со стороны Венгрии.

Западные государства усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.