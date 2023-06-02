Военный эксперт Дандыкин объяснил важность взятия Марьинки

Город Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР) — это один из основных узлов обороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) на донбасской дуге, с которого бьют по Донецку уже на протяжении девяти лет, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Так он прокомментировал новость о том, что верховный главнокомандующий Владимир Путин поставил задачу приложить все усилия для взятия Марьинки. Об этом 1 июня рассказали командир 163-го танкового полка 150-й дивизии Александр Нилов и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По данным российского военного ведомства, сейчас штурмовые отряды пятой мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступать на марьинском тактическом направлении. Это мощный укрепрайон, все боевики ВФУ здесь сидят в подвалах, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Очевидно, надо отбрасывать противника, и задача правильно стоит. Учитывая, что там еще угольнодобывающие районы, хватает всего. Говорят, за восемь лет там закатано столько бетона, что можно было бы построить несколько Днепрогэс», — сказал эксперт.

По его словам, поставленная президентом задача будет выполнена.

«Главное, чтобы при этом не было больших потерь. Потому что наступать всегда тяжелее, чем обороняться», — резюмировал Дандыкин.

В российском военном ведомстве 1 июня рассказали, что в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 660 человек и 24 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили. Российская ПВО недалеко от Новоандреевки в Запорожской области сбила штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

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Верховный наказ: российские войска ведут бои за Марьинку