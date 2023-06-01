Стартовал спортивный марафон «Сила России»
В четверг, 1 июня, в стране стартовал марафон «Сила России». В рамках инициативы, именитые спортсмены проведут уроки физкультуры по всей стране.
Марафон будет включать мастер-классы и состязания для всех желающих.
В Новосибирске зарядку для детей провел трехкратный Олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин.
По его словам, с помощью известных спортсменов планируется привлечь детей не столько к спорту, сколько к зарядке.
«Это возможность прийти здесь на площади, провести всё, зарядиться, двинуться в новую жизнь, новый день», — добавил спортсмен.
Карелин считает, что данная акция очень важна.
В Москве старт марафона дала депутат Госдумы, председатель Совета сторонников «Единой России» Ольга Занко. Она выступила перед участниками на базе спортивного комплекса «Измайлово».
Олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина, провела мастер-класс по фехтованию, чем открыла акцию в Уфе.
Марафон завершится 12 августа в День физкультурника.
Принять участие в марафоне могут все желающие — бесплатно, независимо от возраста и физической формы. Для этого нужно лишь выбрать понравившуюся площадку и записаться на занятия на сайте мероприятия.
До этого, 1 июня, стало известно, что в в муниципалитетах Коми с 1 июня по 31 августа будут проводить утренние зарядки для всех желающих. Под руководством опытных тренеров жители городов и районов получат возможность делать гимнастику на свежем воздухе.
Ранее, 13 мая в столице прошел первый день Московского полумарафона. Легкоатлеты финишировали на территории комплекса «Лужники».