Стартовал спортивный марафон «Сила России»

В четверг, 1 июня, в стране стартовал марафон «Сила России». В рамках инициативы, именитые спортсмены проведут уроки физкультуры по всей стране.

Марафон будет включать мастер-классы и состязания для всех желающих.

В Новосибирске зарядку для детей провел трехкратный Олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин.

По его словам, с помощью известных спортсменов планируется привлечь детей не столько к спорту, сколько к зарядке.

«Это возможность прийти здесь на площади, провести всё, зарядиться, двинуться в новую жизнь, новый день», — добавил спортсмен.

Карелин считает, что данная акция очень важна.

В Москве старт марафона дала депутат Госдумы, председатель Совета сторонников «Единой России» Ольга Занко. Она выступила перед участниками на базе спортивного комплекса «Измайлово».

Олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина, провела мастер-класс по фехтованию, чем открыла акцию в Уфе.

Марафон завершится 12 августа в День физкультурника.

Принять участие в марафоне могут все желающие — бесплатно, независимо от возраста и физической формы. Для этого нужно лишь выбрать понравившуюся площадку и записаться на занятия на сайте мероприятия.

До этого, 1 июня, стало известно, что в в муниципалитетах Коми с 1 июня по 31 августа будут проводить утренние зарядки для всех желающих. Под руководством опытных тренеров жители городов и районов получат возможность делать гимнастику на свежем воздухе.

Ранее, 13 мая в столице прошел первый день Московского полумарафона. Легкоатлеты финишировали на территории комплекса «Лужники».