Россиянам рассказали о полезных упражнениях для сердечно-сосудистой системы

Мастер-тренер XFIT в России Анастасия Юркова 22 мая рассказала, что для сердечно-сосудистой системы полезны кардиотренировки в сочетании с упражнениями на расслабление.

В беседе с «Газетой.Ru» она уточнила, что равномерным кардио считается длительные тренировки от 30 минут с равномерным пульсом в зоне 50–70% от максимальной ЧСС. В первую очередь это тренировка выносливости и улучшение работы сердечно-сосудистой системы.

В свою очередь, интервальные кардио благодаря чередованию интервалов повышенной интенсивности (пульс 70–90% от максимума ЧСС) и спокойных интервалов (пульс 50–70% от максимума ЧСС) тренируют сердечную мышцу и гладкую мускулатуру сосудов.

По словам Юрковой, круговые функциональные тренировки, которые строятся по принципу чередования нагрузки верхней и нижней части тела, улучшают циркуляцию крови и работу сосудов.

«Кардиотренировки — это своего рода нагрузочная работа для сосудов, но не стоит забывать и про расслабление. Для улучшения работы сердечно сосудистой системы важно комбинировать оба направления — нагрузку и восстановление. В этом помогут такие направления как йога, растяжка, миофасциальный релиз», — объяснила тренер.

Кроме того, как подчеркнула Юркова, йога также полезна за счет использования перевернутых поз. Это стимулирует работу сосудов за счет обратного тока крови от периферии к центру и дыхательных практик, включающих работу диафрагмы, через которую проходит большое количество сосудов.

Ранее, 25 апреля, замгендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» имени Чазова Минздрава России профессор Нана Погосова указала на пользу даже десятиминутной физической нагрузки в день для поддержания здоровья сердца людей старше 40 лет.