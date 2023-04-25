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Кардиолог указала на пользу даже десятиминутной физнагрузки в день

Кардиолог Погосова: даже 10 минут физнагрузки в день полезно для здоровья сердца
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Замгендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» имени Чазова Минздрава России профессор Нана Погосова указала на пользу даже десятиминутной физической нагрузки в день для поддержания здоровья сердца людей старше 40 лет.

В беседе с «Газетой.Ru» 24 апреля специалист отметила, что не стоит стремиться к очень большим нагрузкам, поскольку «все выбивающиеся величины, они плохи для организма». Она подчеркнула, что одинаково плохи как чрезмерная нагрузка, так и ее отсутствие.

Погосова пояснила, что если человек делает зарядку, активно ходит и танцует, плавает, ездит на велосипеде, то это приносит пользу его здоровью, пишет RT.

Кроме того, по ее словам, физическая активность помогает в том числе повысить уровень «хорошего» холестерина. Это вещество помогает бороться с «плохим» холестерином, пишет «Федеральное агентство новостей».

Рассказала Погосова и о том, как подсчитать свою предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. По ее словам, для этого применяется шкала SCORE. Так, нужно знать свой уровень систолического артериального давления и уровень общего холестерина. Дополнительными факторами для расчета являются возраст человека, его пол и ответ на вопрос — курит ли он, отмечает Pravda.Ru. После нахождения нужного столбца необходимо отыскать в нем показатели возраста, давления и холестерина. Там, где показатели пересекутся, будет находиться цифра — это риск сердечно-сосудистых заболеваний в процентном выражении.

По словам кардиолога, если риск по этой шкале — ниже 5%, значит пациент находится в зоне относительного благополучия, пишет сайт aif.ru. Если показатель выше 10%, необходимо посетить врача, потому что это говорит о серьезной группе риска, пишет «Москва 24».

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5 апреля врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева перечислила продукты, которые не стоит употреблять при болезнях сердца.

По ее словам, при больном сердце лучше минимизировать употребление кофе, чая, соли и жирных продуктов. Специалист вместе с тем посоветовала полностью исключить или хотя бы ограничить употребление пищи с высоким содержанием насыщенных жиров, в их числе — жирное мясо, свиное сало, бараний жир и куриная кожа.

В июле прошлого года врач-терапевт, кардиолог, д.м.н. Юрий Серебрянский рассказал, что любая физнагрузка должна быть подобрана специалистами. По его словам, неконтролируемые нагрузки могут вызывать заболевания сердца, гипертонию, а также влиять на опорно-двигательный аппарат. На фоне перегрузки может увеличиться артериальное давление. Кроме того, перегрузки увеличивают нагрузку на мозг, ухудшают кровоток и питание мозга, отмечает телеканал «360».

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