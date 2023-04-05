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Диетолог перечислила запрещенные при больном сердце продукты

Диетолог Аплетаева: при больном сердце стоит минимизировать потребление кофе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева, перечислила продукты, которые не стоит употреблять при болезнях сердца. Об этом она рассказала в беседе с «Москвой 24» в среду, 5 апреля.

По ее словам, при больном сердце лучше минимизировать употребление кофе, чая, соли и жирных продуктов. Специалист вместе с тем посоветовала полностью исключить или хотя бы ограничить употребление пищи с высоким содержанием насыщенных жиров, в их числе — жирное мясо, свиное сало, бараний жир и куриная кожа.

«У людей с сердечными заболеваниями нарушен жировой обмен и повышен уровень холестерина. Поэтому жирные продукты будут только усугублять проблему, способствовать дальнейшему <...> увеличению нагрузки на сердце», — отметила Аплетаева.

Среди молочных продуктов врач выделила сливочное масло, сыры, сметану и сливки.

Диетолог также посоветовала ограничить ежедневное потребление поваренной соли. Из положенных пяти граммов желательно, по ее словам, уменьшить количество соли как минимум в два раза, а лучше исключить вовсе.

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«Это связано с тем, что она задерживает жидкость в организме. Объем циркулирующей жидкости увеличивается, на фоне чего растет нагрузка на сердце», — объяснила Аплетаева.

Крепкий чай и кофе тоже рекомендуется исключить, поскольку в таких напитках достаточно выражено тонизирующее действие. Например, как уточнила эксперт, кофе способствует учащению сердцебиения, что противопоказано сердечникам. Если не получается исключить их полностью, врач посоветовала пить некрепкие напитки не чаще одного раза в день.

Ранее в этот день врач-гастроэнтеролог Валерия Селиванова в беседе с «Известиями» предостерегла от употребления супа при гастрите. По ее словам, супы содержат в себе экстрактивные вещества, при потреблении организмом которых повышается выработка пищеварительных соков, что при гастрите или язвенной болезни принесет больше вреда, чем пользы.

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