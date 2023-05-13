В столице прошел первый день Московского полумарафона
Забег на 5 км завершили участники Московского полумарафона. Легкоатлеты финишировали на территории комплекса «Лужники». Впервые спортивные соревнования разделили на два дня, передает телеканал «Известия». Следующая дистанция, которую марафонцам предстоит преодолеть, составляет 21,1 км. Также в программе марафона — детский забег и корпоративная эстафета. Победители получат кубки, подарки и денежные вознаграждения. Традиционно маршрут проходит по центральным улицам столицы.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.