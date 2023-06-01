Утренние зарядки для всех желающих проведут летом в Коми

Утренние зарядки для различных возрастных групп будут проводить в муниципалитетах Коми с 1 июня по 31 августа, сообщает пресс-служба республиканского Министерства физической культуры и спорта.

Под руководством опытных тренеров жители городов и районов получат возможность делать гимнастику на свежем воздухе. График зарядок опубликован на сайте минспорта Коми, пишет ИА FlashNord. Глава ведомства Наталья Карина пригласила всех желающих присоединиться к утренней гимнастике.

Как отмечает ИА «Комиинформ», акцию приурочили к празднованию 100-летия с момента образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

Также в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» стоит задача по максимальному вовлечению граждан страны всех возрастов в занятия физической культурой и спортом.