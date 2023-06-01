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Запрет на продажу вейпов несовершеннолетним начал действовать в России

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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Ограничения на продажу вейпов начали действовать в России с 1 июня. Теперь их можно купить только в магазинах и павильонах. Реализация запрещена на выставках, ярмарках, при помощи автоматов и дистанционным способом.

Нельзя осуществлять и открытую выкладку и демонстрацию устройств в торговых точках. Продажа вейпов несовершеннолетним тоже попала под запрет, сообщает телеканал «Звезда».

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28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий также запрет оборота ароматизированных жидкостей, усиливающих никотиновую зависимость, передает НСН.

Ранее, 13 апреля, Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о повышении штрафов за продажу табачной и никотинсодержащей продукции и устройств несовершеннолетним. Так, для физических лиц штраф составит от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 тыс. до 600 тыс. рублей.

До этого, 11 апреля, ГД приняла на пленарном заседании закон об ограничении продажи вейпов и жидкостей к ним. Он коснулся запрета любых видов торговли, включая розничную и дистанционную, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции.

В тот же день Роспотребнадзор концептуально поддержал регулирование продаж бестабачных смесей для кальянов. В ведомстве отметили, что такой подход поможет снизить потребление бестабачных курительных смесей.

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