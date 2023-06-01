Албанцы устроили митинг против сербов на севере Косово

Албанцы с косовскими флагами протестуют против сербов в городке Косовска-Митровица на севере непризнанного Косово. Митингующие считают, что сербы якобы не дают работать албанским мэрам, передает телеканал «Известия». Ранее сербский президент Александр Вучич потребовал отставки албанских мэров. Он назвал их фальшивыми, так как они были избраны без участия сербского большинства.

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