Минпромторг назвал сроки сертификации российского авиадвигателя ПД-8

Российский авиадвигатель ПД-8, который заменит иностранные двигатели на самолетах SSJ-100 и Бе-200, планируется сертифицировать в конце года. Об этом сообщил в четверг, 1 июня, вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

«Конец года мы должны получить сертификат», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Мантуров подчеркнул, что при доработке двигателя важно соблюсти все нормы безопасности. Мишустин согласился с вице-премьером и добавил, что в этом вопросе должна быть «полная уверенность».

Минпромторг впервые показал двигатель ПД-8 в мае прошлого года.

В том же месяце в госкорпорации «Ростех» заявили о завершении стендовых испытаний ПД-8. В ходе испытаний Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), которая входит в «Ростех», были подтверждены работоспособность двигателя и его систем на всех режимах работы — от «малого газа» до «максимального взлетного» режима.

Тогда же сообщалось, что первый полет пассажирского лайнера с отечественным двигателем должен состояться в 2023 году.

Работа по созданию российского двигателя тягой 8 т ведется с 2019 года и была интенсифицирована с учетом введения недружественными странами новых санкций. Литейное производство находится в Рыбинске в рамках реализации федеральной программы Минпромторга. Серийный выпуск самолета с отечественным двигателем ПД-8 должен начаться в 2024 году.