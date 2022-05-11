«Ростех» завершил стендовые испытания первого опытного двигателя ПД-8

Программа стендовых испытаний первого опытного образца двигателя ПД-8, предназначенного для самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и Бе-200, завершена. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе «Ростеха».

В ходе испытаний Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), которая входит в «Ростех», инженерам удалось выяснить основные параметры двигателя на всех режимах его работы — от «малого газа» до «максимального взлетного» режима.

«Подтверждены работоспособность двигателя и его систем, основные параметры, заложенные в техническое задание, правильность конструкторских решений», — уточнили в госкорпорации.

Отмечается, что ПД-8 заменит французско-российский двигатель SaM-146.

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что первый полет пассажирского лайнера SSJ 100 с отечественным двигателем ПД-8 запланирован на начало 2023 года. Силовая установка должна быть поставлена уже до конца этого года.

Кроме того, до 2030 года, как заявил тогда же глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, планируется построить 70 самолетов Ту-214, которые оснастят российскими двигателями ПС-90.

Ранее, 16 марта, вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия на фоне санкций форсирует реализацию проектов МС-21 и SSJ-100. Также он сообщил, что в РФ проанализируют потребность в самолетах Ил-96 и Ту-214, в случае необходимости будет задействован резерв по их производству.