ОАК ожидает первый полет SSJ-100 с российскими двигателями в начале 2023 года

Объединенная авиастроительная корпорация планирует совершить первый запуск отечественного пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в I квартале 2023 года. Об этом сообщил в пятницу, 8 апреля, глава ОАК Юрий Слюсарь.

«Первый полет — I квартал следующего года, <...> 2023 год, будут интенсивные испытания самолета «Суперджет» с новым двигателем ПД-8», — сказал Слюсарь в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что двигатель должен быть поставлен до конца текущего года.

Самолет рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тыс. км. Первый полет лайнер совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году.

Сейчас работа ведется над новым вариантом самолета — SSJ New.

Кроме того, как сообщили в этот день в «Ростехе», до 2030 года ОАК планирует построить 70 самолетов Ту-214, которые оснастят российскими двигателями ПС-90. Самолеты этого типа составляют основу авиапарка летного отряда «Россия», отвечающего за перевозку государственных деятелей, а также используются в рамках договора «Открытое небо». Расширение серийного производства стало необходимым на фоне западных санкций, которые в том числе включают отказ от поставок самолетов и комплектующих Airbus и Boeing в Россию.

22 марта сообщалось, что Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова сможет производить 10 пассажирских самолетов Ту-214 в год. Отмечается, что в отрасли обсуждают вопрос о возможности использования Ту-214 российскими авиакомпаниями.

Ранее, 16 марта, вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия на фоне санкций форсирует реализацию проектов МС-21 и SSJ-100. Также он сообщил, что в РФ проанализируют потребность в самолетах Ил-96 и Ту-214, в случае необходимости будет задействован резерв по их производству.

Новые санкции введены в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины.

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