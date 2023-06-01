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Эксперт назвал опасность пляжного песка для здоровья человека

Эксперт Роспотребнадзора Лебедев: в пляжном песке обитают патогенные грибы и гельминты, опасные для человека
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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Пляжный песок может быть опасен для здоровья человека. Об этом 1 июня заявил ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Опасность для человеческого организма представляют микроорганизмы, которые могут обитать в песке.

«В пляжном песке обитают простейшие (лямблии, амебы, трипаносомы), патогенные грибы (возбудители микозов), гельминты (глисты), различные бактерии», — объяснил Лебедев «Газете.Ru».

Эксперт подчеркнул, что особенно опасными из-за содержания микроорганизмов «дикие» пляжи, потому что там песок никогда не обрабатывается дезинфицирующими средствами. По словам Лебедева, такая почва на глубине 5–6 см благоприятна для обитания и размножения микроорганизмов, преимущественно возбудителей грибковых инфекций.

Специалист утверждает, что если на пляже сухой, горячий и сравнительно чистый песок, риск заражения какой-либо инфекцией невелик. Лебедев посоветовал избегать попадания песка в микротрещины и раны на коже, это может произойти, например, во время таких пляжных развлечений, как строительство песочных фигур. Он отметил, что в таком случае в организм могут попасть патогенные возбудители микоза или кандидоза, а также споры грибов.

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