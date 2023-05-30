Врач рассказал об оказании первой помощи при утоплении

Чем раньше утопающему окажут первую помощь, тем больше шансов на спасение у него будет. О том, как это правильно сделать, а также какие действия, вопреки распространенному мнению, делать не стоит, 30 мая рассказал председатель Российского общества первой помощи, д.м.н. Леонид Дежурный, выступая на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия».

В первую очередь он отметил, что при вытаскивании утопающего из воды человеку нужно быть уверенным в том, что он точно справится с этой задачей, а не окажется под водой.

После того, как пострадавшего вытащили на берег, нужно проверить, есть ли у него признаки жизни. Если они есть, но человек находится без сознания, то, по словам Дежурного, его обязательно нужно перевернуть на бок, чтобы он не задохнулся, и вызывать скорую помощь. Если же признаки жизни отсутствуют, то необходимо как можно скорее приступить к сердечно-легочной реанимации.

При этом он обратил внимание, что есть такая устаревшая рекомендация, согласно которой человека нужно положить животом к себе на колено, чтобы удалить воду из дыхательных путей. Однако, по его словам, делать это бессмысленно, в частности потому, что объем воды, который может попасть в легкие, будет незначительным.

«У взрослого человека объем трахеи и бронхов составляет примерно 150 мл. При объеме легких в несколько литров эта вода при первом же вдохе просто займет какое-то легочное пространство, но совершенно безопасное. Ну и мало того, что мы начинаем делать сердечно-легочную реанимацию с надавливания на грудину, поэтому часть этой воды будет просто выливаться. И вода, которая попадет в легкие, будет еще в меньшем количестве. И там она быстро всосется и никак не повлияет», — объяснил Дежурный.

Он также отметил, что тратить время на очистку дыхательных путей стоит только в том случае, если не удается делать вдохи при искусственном дыхании.

По его словам, чем быстрее начать надавливание на грудную клетку и искусственное дыхание, тем больше шансов у пострадавшего выжить.

Ранее, 25 мая, врач-невролог клиники «Атлас» Игорь Мацокин предупредил, что во избежание судорог при купании необходимо соблюдать водный баланс и разогревать мышцы перед заплывом. Также он обратил внимание на необходимость сразу же покинуть водоем при появлении судороги.