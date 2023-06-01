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Власти Белгородской области сообщили о пяти пострадавших из-за обстрела Шебекино

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Фото: ТАСС/Пресс-служба губернатора Белгородской области
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По предварительной информации, в результате обстрела украинскими националистами города Шебекино Белгородской области количество пострадавших возросло до пяти человек. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, есть пятеро пострадавших. Мужчина, сотрудник полиции, с открытым переломом плечевой кости. И две женщины с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Есть еще один пострадавший мужчина, это охранник моста. Троих человек госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую помощь, одной женщине оказана помощь на месте, дальнейшее лечение будет походить амбулаторно. Сейчас поступила информация о мужчине, который находится без сознания с множественными осколочными ранениями. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Об обстреле города стало известно ранее этим же днем, 1 июня.

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