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США выразили желание возобновить диалог с Китаем по линии оборонных ведомств

Глава Пентагона Остин: США выступают за возобновление диалога с Китаем по линии оборонных ведомств
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Фото: Global Look Press/CNP/Ting Shen
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США выступают за продолжение диалога с КНР по линии оборонных ведомств, несмотря на существующие разногласия по некоторым вопросам. Об этом в среду, 31 мая, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью газете Nikkei Asia.

«Абсолютно важно, чтобы лидеры поддерживали открытые линии связи, даже когда мы расходимся во мнениях по важным вопросам», — приводит слова Остина издание.

Как говорится в материале, глава Пентагона заявил, что США «по-прежнему привержены» продолжению переговоров с КНР и будут работать над установлением связей, несмотря на то, что Китай неоднократно отказывался от диалога.

Кроме того, обсуждая ситуацию вокруг Тайваня, Остин в очередной раз подтвердил позицию Соединенных Штатов, по которой Китай не должен применять силу для объединения региона.

«Мы будем продолжать отслеживать агрессивные действия КНР и работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы сделать все возможное для укрепления мира и стратегической стабильности в Тайваньском проливе и в регионе в целом», — заявил он.

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Ранее, 31 мая, пресс-секретарь оборонного ведомства КНР Тан Кефей заявил, Вашингтон должен исправить свои ошибки и создать подходящие условия для встречи глав минобороны США и Китая. Тан Кефей отметил, что Пекин придает большое значение китайско-американским отношениям в оборонной сфере, контакты между военными двух государств не прерывались.

30 мая Пекин отклонил просьбу Вашингтона о встрече главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Китая Ли Шанфу на ежегодном форуме по безопасности в Сингапуре. Как отмечается в материале агентства Reuters, отказ является «новым признаком напряженности в отношениях между державами».

До этого, 11 мая, Financial Times со ссылкой на источники писала о том, что встреча Остина с его китайским коллегой в Сингапуре маловероятна из-за американских санкций против главы минобороны КНР. Источники газеты утверждали, что не видят перспектив отмены санкций против главы китайского оборонного ведомства.

Отношения между США и Китаем резко обострились после визита спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает его посещение официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

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