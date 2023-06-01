В новый пакет помощи США для Украины вошли Avenger и ракеты для Patriot

США выделят Украине новый пакет военной помощи, куда войдут дополнительные боеприпасы для комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, переносных зенитных ракетных комплексов Stinger и системы ПВО Avenger. Об этом 31 мая заявили в Пентагоне.

«Этот пакет помощи в области безопасности также включает артиллерийские, противотанковые средства и боеприпасы, в том числе десятки миллионов патронов для стрелкового оружия на сумму до $300 млн», — говорится в официальном заявлении.

По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби, новый пакет станет 39-м по счету.

CNN сообщил, что на сегодняшний день США предоставили Киеву более $37,6 млрд военной помощи с начала украинского конфликта.

Ранее в этот день в минфине Украины сообщили, что страна получит от США грант в размере $1,25 млрд. По данным ведомства, в 2023 году Киев уже получил от Вашингтона $6 млрд.

В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен распорядился выделить пакет военной помощи Украине стоимостью $300 млн. При этом тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% запрошенной военной помощи. Вместе с тем он отметил, что поставки продолжатся и Киев получит дополнительные пакеты вооружений.

Ранее, 24 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что коллективный Запад не скрывает своего намерения нанести России стратегическое поражение, а в качестве антироссийского тарана используют киевский режим, который накачивает натовским оружием.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.