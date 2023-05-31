В России около 800 компаний работают в сфере ИИ
В России около 800 компаний работают в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил в среду, 31 мая, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
При этом, по его словам, около 90% из них является перспективными стартапами.
«Сегодня в стране насчитывается порядка 800 компаний, работающих в сфере ИИ. При этом 90% таких организаций — это перспективные стартапы. Развитая научная база обеспечивает высокий потенциал для создания и внедрения собственных ноу-хау», — сказал ТАСС Чернышенко.
Ранее, 25 мая, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о том, что в базе знаний ИИ на портале о технологиях ICT.Moscow размещено свыше готовых 440 решений столичных IT-специалистов. По ее словам, в каталоге можно найти решения, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы или заменить зарубежные цифровые продукты отечественными. Среди них есть, например, голосовой помощник для сайтов, платформа для проверки подлинности видеороликов и система контроля качества работы сотрудников.
До этого, в апреле, президент Сбербанка Герман Греф отметил, что проекты в сфере ИИ уже реализуются более чем в десяти регионах России. По его словам, использование искусственного интеллекта может принести 1−2 процентных пункта к экономическому росту в РФ. Он добавил, что без ИИ в наши дни невозможно заниматься наукой: например, искусственный интеллект уже расшифровал все белки в мире всего за год.
В том же месяце премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркивал, что внедрение ИИ в экономику страны планируется увеличить до 50% к 2024 году. Сейчас же оно составляет порядка 20%. Мишустин напомнил, что власти предоставляют гранты на реализацию проектов ИИ для малого и среднего бизнеса.