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Герман Греф оценил скорость развития искусственного интеллекта в России

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Фото: пресс-служба «Сбера»
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В дискуссии вокруг общего искусственного интеллекта возникает два главных вопроса: когда он появится и не будет ли он опасен, заявил президент Сбербанка Герман Греф, выступая на заседании Совета Федерации.

По его словам, если раньше техноскептики считали, что ОИИ появится в конце XXI века, а технооптимисты — что в 40−50-е годы, то сейчас все понимают, что это случится значительно раньше. На счет пользы или вреда общего искусственного интеллекта (ИИ с широкими возможностями. — Ред.) есть разные точки зрения, но разработка все более мощных систем не прекращается ни на минуту, добавил Греф.

«Уже сейчас мы видим большие возможности для применения искусственного интеллекта в различных отраслях экономики России, в том числе в медицине, экологии, образовании. Наши проекты в этих сферах уже реализуются более чем в десяти регионах России. Мы видим, что использование искусственного интеллекта может принести 1−2 процентных пункта к экономическому росту в нашей стране», — отметил президент Сбербанка.

Греф также отметил, что без ИИ в наши дни невозможно заниматься наукой: например, искусственный интеллект уже расшифровал все белки в мире всего за год. Нейросети постепенно наделяются всеми формами восприятия, которые есть у людей (текст, код, изображение, звук).

«Сегодня ИИ активно используют дети и подростки, в том числе для решения учебных задач. Нам нужно очень сильно вложиться в то, чтобы осознать, как нам жить с новым технологическим стеком. Нужно учить детей трем вещам. Первая: каждый ребёнок должен знать, как работает ИИ. Вторая: он должен понимать разницу между ИИ и человеком. И третья: он должен знать, как работать с ИИ, чтобы усиливать собственные возможности», — подчеркнул глава Сбербанка.

На заседании Совета Федерации Греф рассказал об основных технологиях, которые определяют развитие человечества — это искусственный интеллект, блокчейн, новый интернет (Web 3.0), высокоскоростной интернет (5G/6G), облачные вычисления, квантовые технологии и робототехника.

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