Московские разработчики разместили в базе знаний ИИ более 440 готовых решений

В базе знаний ИИ на портале о технологиях ICT.Moscow размещено свыше готовых 440 решений столичных IT-специалистов. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в каталоге можно найти решения, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы или заменить зарубежные цифровые продукты отечественными. Среди них есть, например, голосовой помощник для сайтов, платформа для проверки подлинности видеороликов и система контроля качества работы сотрудников.

«Москва — один из лидеров по внедрению современных решений. Сегодня искусственный интеллект активно применяется в науке, предпринимательстве, промышленности, культуре и искусстве. Мы продолжаем анализировать лучшие отечественные и международные практики и адаптировать их под потребности мегаполиса», — отметила Сергунина.

База знаний ИИ была создана в 2020 году при экспертной поддержке столичного департамента информационных технологий. В ней собрана тысяча примеров применения искусственного интеллекта с отчетами и аналитикой. Помимо готовых решений в базе можно найти информацию о российских и международных практиках применения ИИ, исследования и новости мировой индустрии. Кроме того, на портале компании могут делиться опытом внедрения ИИ. С момента запуска платформу посетили свыше 500 тыс. раз.