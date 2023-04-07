Мишустин поделился планами внедрения ИИ в отечественную экономику

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в отечественную экономику планируется увеличить до 50% к 2024 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.

«Внедрение сейчас искусственного интеллекта в нашей экономике — около 20%. Это уже цифра. К 2024 году план есть — не менее 50%», — сказал он.

Мишустин напомнил, что власти предоставляют гранты на реализацию проектов ИИ для малого и среднего бизнеса. Согласно планам правительства, в 2021–2024 годах на развитие отрасли предусмотрено 28 млрд рублей, говорится в Telegram-канале правительства.

Ранее, 31 января, президент России Владимир Путин поручил внести в нацпроекты и государственные программы корректировки для внедрения технологий ИИ в каждой отрасли экономики и социальной сферы.

Также Путин призвал внедрять элементы изучения ИИ в курсы математики в школах, так как наблюдается большой дефицит профессионалов в этой сфере.