Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия Израиля открыла огонь по целям в Ливане
Наука и техника
Маск объявил о готовности к запуску корабля Starship на следующей неделе
Мир
В США заявили о нежелании конфликта с Китаем из-за ситуации вокруг Тайваня
Общество
Самолеты из Москвы, Петербурга, Новосибирска и Иркутска не смогли сесть во Владивостоке
Мир
Пентагон начал изучать обстоятельства утечки о секретной контратаке Украины
Происшествия
В Донецке погибли четыре человека после обстрела ВСУ
Общество
В Москве упростили зачисление первоклассников в школу
Мир
Китай за год экспортировал в Россию 162 тыс. автомобилей
Мир
В США в авиакатастрофе погиб топ-менеджер производителя оружия Raytheon
Мир
Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа
Общество
Нарушения выявлены в 133 материалах «Википедии»
Экономика
В России исчезнут некоторые бренды Danone
Общество
Синоптики пообещали майскую погоду на следующей неделе в Москве

Мишустин поделился планами внедрения ИИ в отечественную экономику

Мишустин: к 2024 году планируется увеличить внедрение ИИ в российскую экономику до 50%
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в отечественную экономику планируется увеличить до 50% к 2024 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.

«Внедрение сейчас искусственного интеллекта в нашей экономике — около 20%. Это уже цифра. К 2024 году план есть — не менее 50%», — сказал он.

Мишустин напомнил, что власти предоставляют гранты на реализацию проектов ИИ для малого и среднего бизнеса. Согласно планам правительства, в 2021–2024 годах на развитие отрасли предусмотрено 28 млрд рублей, говорится в Telegram-канале правительства.

Программа-максимум: насколько хорошо сработали меры поддержки IT
Как оценивают качество помощи технологическим компаниям государство и бизнес

Ранее, 31 января, президент России Владимир Путин поручил внести в нацпроекты и государственные программы корректировки для внедрения технологий ИИ в каждой отрасли экономики и социальной сферы.

Также Путин призвал внедрять элементы изучения ИИ в курсы математики в школах, так как наблюдается большой дефицит профессионалов в этой сфере.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023