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Путин поручил внести в нацпроекты и госпрограммы поправки с учетом внедрения ИИ

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября 2023 года внести в нацпроекты и государственные программы корректировки для внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в каждой отрасли экономики и социальной сферы. Информация об этом была опубликована на сайте Кремля 29 января.

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Поручения главой государства даны по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в национальные проекты и государственные программы Российской Федерации изменений, предусматривающих внедрение технологий искусственного интеллекта в каждой отрасли экономики и социальной сферы», — сказано в документе.

Кроме того, до 1 июня поручено внести в образовательные программы высшего образования и программы повышения квалификации изменения для повышения уровня компетенций в сфере ИИ специалистов ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также специалистов по государственному и муниципальному управлению.

24 ноября 2022 года Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» указывал на то, что технологии искусственного интеллекта должны быть массово внедрены во все отрасли в текущем десятилетии. По его словам, массовое внедрение должно охватить отрасли экономики и социальной сферы, а также систему госуправления.

Также российский лидер подчеркивал, что каждый нацпроект и госпрограмма должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта, а компании должны это отразить в своих планах.

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