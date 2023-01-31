Путин поручил внести в нацпроекты и госпрограммы поправки с учетом внедрения ИИ
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября 2023 года внести в нацпроекты и государственные программы корректировки для внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в каждой отрасли экономики и социальной сферы. Информация об этом была опубликована на сайте Кремля 29 января.
Поручения главой государства даны по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
«Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в национальные проекты и государственные программы Российской Федерации изменений, предусматривающих внедрение технологий искусственного интеллекта в каждой отрасли экономики и социальной сферы», — сказано в документе.
Кроме того, до 1 июня поручено внести в образовательные программы высшего образования и программы повышения квалификации изменения для повышения уровня компетенций в сфере ИИ специалистов ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также специалистов по государственному и муниципальному управлению.
24 ноября 2022 года Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» указывал на то, что технологии искусственного интеллекта должны быть массово внедрены во все отрасли в текущем десятилетии. По его словам, массовое внедрение должно охватить отрасли экономики и социальной сферы, а также систему госуправления.
Также российский лидер подчеркивал, что каждый нацпроект и госпрограмма должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта, а компании должны это отразить в своих планах.