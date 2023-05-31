Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела

Если послу США в ЮАР что-то показалось, то надо «знать свое место» и не лезть в чужие дела, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, прокомментировав таким образом слова посла Соединенных Штатов Рубена Бригети о якобы поставках ЮАР оружия в Россию.

Министр отметил, что страны выстраивают межгосударственные отношения в полном соответствии с нормами и принципами международного права.

«Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо, в общем-то, знать свое место и не лезть в чужие дела», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Мозамбика 31 мая.

Глава МИДа также подчеркнул, что если говорить о теме поставок вооружений, то российская сторона никогда не нарушала международные нормы, в то время как страны Запада их нарушают. По словам министра, декларировав нейтралитет в отношении событий на Украине, коллективный Запад накачивает страну огромным количеством современных дальнобойных и небезопасных вооружений, в том числе снарядами с обедненным ураном.

Лавров посоветовал американским дипломатам заняться собственным имиджем в глазах зарубежной публики.

Министр иностранных дел РФ прибыл в Мозамбик 30 мая. Он провел переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси и замглавы МИДа Мануэлем Жозе Гонсалвешем. Это третья страна, которую посетил Лавров в рамках очередного турне по африканскому континенту в преддверии саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге. Прежде министр уже посетил Бурунди и Кению, где у него прошли встречи с лидерами государств.

12 мая посол США в ЮАР Рубен Бригети в ходе брифинга заявил, что в декабре на борт российского судна Lady R на базе ЮАР в Саймонстауне погрузили оружие и боеприпасы. Администрация президента ЮАР указала на то, что подобные заявления подрывают партнерство между Южно-Африканской Республикой и США.

Позднее посол был вызван в МИД страны. В министерстве иностранных дел ЮАР выразили недовольство его поведением. Бригети, в свою очередь, признал, что перешел черту, и был вынужден извиниться.

В июле 2022 года Лавров указывал, что в основе отношений России с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества». Он заявил, что развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.