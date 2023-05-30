Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Мозамбик, о чем стало известно во вторник, 30 мая.

Как сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале, это третья страна, которую посетил министр, за день.

Ранее на этой неделе Лавров уже посетил Бурунди и Кению, где у него состоялись встречи с лидерами государств, говорится на сайте МИДа.

Мария Захарова уточнила, что начинается очередное турне Сергея Лаврова по Африканскому континенту в преддверии саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Ранее, 26 мая, Лавров заявил, что Россия готова удовлетворять потребности армии Сомали, чтобы страна смогла успешно завершить борьбу с терроризмом. Он напомнил, что в Сомали всё еще действуют такие террористические группировки, как «Аш-Шабаб» и «Аль-Каида» (запрещенная в РФ террористическая организация).

25 мая спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов заявил об активной работе по возвращению России в Африку.

В июле 2022 года Лавров отмечал, что в основе отношений России с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества». Он заявил, что развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России.

Второй саммит и экономический форум Россия – Африка запланирован на 26–29 июля в Санкт-Петербурге. Первая встреча прошла 22–24 октября 2019 года в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие».