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МИД ЮАР вызвал посла США из-за обвинений страны в поставках оружия РФ

МИД ЮАР вызвал посла США Бригети, который обвинил республику в поставках оружия России
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Посол США в ЮАР Рубен Бригети вызван в МИД страны после обвинений республики в поставках оружия и боеприпасов российской стороне. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела в своем аккаунте в Twitter.

Он опубликовал в соцсети фотографию, на которой министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор проводит беседу с американским послом в одном из кабинетов.

«МИД вызывал в пятницу посла Соединенных Штатов в ЮАР после его вчерашних замечаний. <…> Мы выразили недовольство его поведением, и посол признал, что перешел черту и немедленно извинился», — рассказал Моньела.

Представитель МИДа также отметил, что в ходе беседы они договорились продолжать совместную работу на благо своих народов. Южноафриканская сторона напомнила об обязательстве использовать дипломатические каналы для обсуждения любых вопросов, которые могут возникнуть в ходе взаимодействия между двумя странами.

Кроме того, Моньела сообщил, что глава МИД ЮАР также провела в пятницу телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он не раскрыл подробности беседы.

Накануне Бригети в ходе брифинга заявил, что в декабре на борт российского судна Lady R на базе ЮАР в Саймонстауне погрузили оружие и боеприпасы. Администрация президента ЮАР указала на то, что такие заявления подрывают партнерство между Южно-Африканской Республикой и США.

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Ранее в апреле спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин заявил, что Китай никогда не поставлял оружие ни России, ни Украине. Он обратил внимание, что США не вправе приказывать Пекину в вопросах поставок вооружений.

В конце февраля в Евросоюзе (ЕС) заявили об отсутствии доказательств того, что Пекин поставляет Москве летальное оружие. В блоке подчеркнули, что любая военная помощь России встретит «решительную реакцию Евросоюза».

В том же месяце официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал домыслами заявления НАТО о поставках Китаем оружия России. По его словам, страны альянса являются крупнейшим источником оружия для Украины, при этом они тиражируют информацию о предоставлении Китаем оружия РФ.

Он обратил внимание, что эта тактика применялась и разоблачалась с самого начала украинского кризиса.

В середине февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом обеспокоен возможной помощью со стороны Китая в адрес России в ведении боевых действий на Украине. Дипломат предупредил Китай о последствиях, если он окажет материальную помощь России в специальной военной операции.

До этого, 4 февраля, заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй по итогам встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил, что Китай продолжит развивать двусторонние отношения с Россией для достижения общих региональных и международных целей. В США не раз отмечали, что обеспокоены сближением Москвы и Пекина. В декабре 2022 года в Госдепе сообщили, что США внимательно следят за действиями Китая и предупреждают о возможных последствиях в результате помощи России в СВО.

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