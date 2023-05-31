Песков ответил Кадырову на предложение ввести военное положение

Введение военного положения — это прерогатива высшей федеральной власти России, данный вопрос не обсуждался. Об этом 31 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти. Никаких решений на этот счет не принималось и никаких обсуждений на этот счет не ведется», — сказал он.

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости введения военного положения в стране после атаки беспилотниками зданий в Москве и Подмосковье.

Утром 30 мая несколько зданий в столице РФ и Московской области были атакованы беспилотниками. По данным Минобороны, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания доложил, что целью атак беспилотников были объекты гражданской инфраструктуры.

В Кремле расценили произошедшее как ответные действия киевского режима на эффективные удары Вооруженных сил России по одному из центров принятия решений на Украине. По факту атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».

В Министерстве иностранных дел РФ в свою очередь предупредили, что российская сторона вправе жестко ответить на террористическую атаку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.