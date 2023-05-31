Песков разъяснил слова Путина о необходимости совершенствования системы ПВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 31 пояснил, что имел в виду президент России Владимир Путин, когда говорил, что «есть над чем работать» после атаки дронов на Москву.

«Путин имел в виду, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала эффективно, но есть пространство для ее усовершенствования. И эта работа будет продолжаться», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Представитель Кремля также ответил на вопросы о том, как беспилотники могли долететь до Москвы, и о расхождениях в данных СМИ и Минобороны по количеству дронов. Он отметил, что все эти вопросы «находятся в исключительной компетенции Минобороны».

«СМИ не могут являться первоисточником. Первоисточником является Министерство обороны — профильное ведомство. Поэтому нужно ориентироваться на те данные, которые дало министерство», — указал Песков.

Украинские беспилотники атаковали несколько зданий в Москве и Подмосковье утром 30 мая. По данным Минобороны, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять — сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания доложил, что целью атак беспилотников были объекты гражданской инфраструктуры.

В Кремле расценили это как ответные действия киевского режима на эффективные удары ВС России по одному из центров принятия решений на Украине. Комментируя произошедшее, Путин указал, что его беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Тогда глава же государства отметил, что система ПВО сработала «штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать».

По факту атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».