Минск надеется на снижение воинственности Запада после размещения ТЯО

Минск надеется, что договоренность с Москвой о размещении в республике тактического ядерного оружия (ТЯО) охладит воинственную риторику западных стран и Украины. Об этом 31 мая заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая в парламенте страны.

«Это и есть та действенная мера, которая должна охладить агрессивный характер и воинственную риторику, которая идет от наших соседей, и не допустить перерастания в какую-то более глобальную, масштабную войну», — сказал он.

Он также указал, что мер, принимаемых белорусскими Вооруженными силами (ВС), в том числе совместно с Россией, на данном этапе достаточно.

25 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из РФ на территорию республики. При этом он не уточнил, находятся ли ядерные боеголовки уже на территории республики или нет.

Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу заявил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», добавив, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой. Министр также сообщил о возможности принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку.

Документы о порядке содержания ТЯО подписали Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Последний сказал, что подписание документов между Россией и Белоруссией «является действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран».

О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил президент России Владимир Путин, РФ не передает Белоруссии своего ядерного оружия, а делает то же, что США. Он отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.