Реклама
Прямой эфир
Мир
В КНР призвали США «исправить ошибки» для встречи глав минобороны
Общество
Правительство РФ утвердило создание управления железных дорог для новых регионов
Мир
Постпредство РФ при ООН указало Дюжаррику на цели атаки дронов в Москве
Мир
В МИД РФ стремление Венесуэлы в БРИКС назвали свидетельством авторитета союза
Армия
Корреспондент «Известий» показал работу артиллерии ВС РФ в районе Дзержинска в ДНР
Авто
«Соллерс» перезапустит бывший завод Mazda во Владивостоке
Общество
Открытое горение в ТЦ «Феникс» в Орехово-Зуеве ликвидировано
Общество
Правительство ввело временный запрет на вывоз из РФ патронов и гильз
Мир
В США заявили о тяжелых последствиях для доллара в случае дефолта
Общество
При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребенка
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
Авто
На бывшем заводе Nissan в Петербурге будут выпускать Lada X-Cross 5

Минск надеется на снижение воинственности Запада после размещения ТЯО

Глава МО Белоруссии Хренин: Минск надеется, что договор с РФ о размещении ТЯО охладит воинственность Запада
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минск надеется, что договоренность с Москвой о размещении в республике тактического ядерного оружия (ТЯО) охладит воинственную риторику западных стран и Украины. Об этом 31 мая заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая в парламенте страны.

«Это и есть та действенная мера, которая должна охладить агрессивный характер и воинственную риторику, которая идет от наших соседей, и не допустить перерастания в какую-то более глобальную, масштабную войну», — сказал он.

Он также указал, что мер, принимаемых белорусскими Вооруженными силами (ВС), в том числе совместно с Россией, на данном этапе достаточно.

Место под «зонтиком»: зачем РФ перемещает ядерное оружие в Белоруссию
Размещенный в республике арсенал должен стать гарантией от внешней агрессии, полагают эксперты

25 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из РФ на территорию республики. При этом он не уточнил, находятся ли ядерные боеголовки уже на территории республики или нет.

Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу заявил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», добавив, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой. Министр также сообщил о возможности принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку.

Документы о порядке содержания ТЯО подписали Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Последний сказал, что подписание документов между Россией и Белоруссией «является действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран».

О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил президент России Владимир Путин, РФ не передает Белоруссии своего ядерного оружия, а делает то же, что США. Он отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023