Адвокат Романа Селезнева рассказал об ухудшении состояния его здоровья

Состояние здоровья гражданина России Романа Селезнева, отбывающего срок в американской тюрьме за якобы кибермошенничество, стремительно ухудшается, при этом должной медицинской помощи он не получает, рассказал «Известиям» адвокат Селезнева Игорь Литвак.

«Чем дольше он находится в тюрьме, тем дальше его здоровье ухудшается. Несмотря на то что он сидит в тюрьме, которая, по идее, имеет более хорошее медицинское обслуживание, чем другие, роману оказываемой помощи недостаточно, учитывая его тяжелое состояние», — заявил Литвак.

Защита заключенного неоднократно поднимала вопрос о качестве медицинских услуг, которые оказываются Роману Селезневу, однако такие запросы чаще всего оборачивались против самого россиянина, отметил адвокат.

«Я много раз поднимал этот вопрос, писал письма, но все это заканчивалось еще хуже — Роману начали угрожать. Поэтому мы перестали это делать. Мы писали жалобы, но это тоже оказалось бесполезно», — сказал он.

Вместе с тем Литвак пояснил, что самые необходимые медикаменты Селезнев всё же получает, но проблема в том, что состояние здоровья его подзащитного требует специального медицинского ухода.

Селезнев был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах в 2014 году. Его обвинили в кибермошенничестве. Следствие утверждает, что ущерб, якобы нанесенный действиями россиянина, составил $17 млн. В 2016 году его признали виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам и приговорили к 27 годам тюрьмы.

Селезнев болен гепатитом, а также, по словам Литвака, у него установлена металлическая пластина после перенесенной черепно-мозговой травмы.

Москва считает арест Селезнева незаконным, а инциденты с задержанием граждан РФ в МИД России рассматривают как похищения. Российские дипломаты считают, что в случае возникновения у Вашингтона подозрений в отношении граждан РФ, США должны обращаться к Москве, что предусматривается двусторонним Договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.

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