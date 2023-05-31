«Нахождение в тюрьме — это стопроцентная угроза жизни Романа»

Состояние здоровья россиянина Сергея Селезнева, находящегося с 2016 года в американской тюрьме, стремительно ухудшается. Ему необходим специальный медицинский уход, но он его не получает, а жалобы защиты на бездействие тюремного руководства в итоге оборачиваются против самого Селезнева — ему начинают поступать угрозы, сообщил «Известиям» адвокат россиянина Игорь Литвак. При этом Роман с надеждой смотрит на возможный обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном — такие слухи ходят в журналистской среде США, однако стороне защиты никаких официальных сведений на этот счет еще не поступало.

Медицинской помощи недостаточно

Здоровье содержащегося под стражей в американской тюрьме россиянина Романа Селезнева, осужденного в США на 27 лет по обвинению в кибермошенничестве, продолжает стремительно ухудшаться. При этом сам заключенный не получает должной медицинской помощи. Об этом «Известиям» рассказал адвокат Селезнева Игорь Литвак.

— Чем дольше он находится в тюрьме, тем дальше его здоровье ухудшается. Несмотря на то что он сидит в тюрьме, которая, по идее, имеет более хорошее медицинское обслуживание, чем другие, Роману оказываемой помощи недостаточно, учитывая его тяжелое состояние, — сообщил он.

Роман Селезнев был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах в 2014 году. США обвинили российского гражданина в кибермошенничестве. Ущерб, якобы нанесенный Селезневым, американские правоохранители оценили в $17 млн. В штате Вашингтон в 2016 году его признали виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам и приговорили к 27 годам заключения. Россиянин болен гепатитом, а также, добавил Литвак, у него установлена металлическая пластина после перенесенной черепно-мозговой травмы.

МИД России неоднократно заявлял, что Москва считает арест Селезнева, равно как и задержание других граждан России, незаконным, а такие инциденты РФ рассматривает как похищения. Позиция Москвы сводится к тому, что, если у США есть какие-то подозрения в нарушении американского законодательства российскими гражданами, Вашингтон должен обращаться к российской стороне, что предусматривается двусторонним Договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.

Адвокат Селезнева Литвак в беседе с «Известиями» заявил, что много раз поднимал вопрос о качестве медицинских услуг, предоставляемых его клиенту, однако ситуация в конечном итоге оборачивалась против самого Селезнева.

— Я много раз поднимал этот вопрос, писал письма, но всё это заканчивалось еще хуже — Роману начинали угрожать. Поэтому мы перестали это делать. Мы писали жалобы, но это тоже оказалось бесполезно, — сказал он.

При этом адвокат подчеркнул, что самые необходимые медикаменты Селезневу предоставляют, однако проблема заключается в том, что состояние здоровья его подзащитного предполагает, что ему недостаточно «просто выписать таблетку» — ему необходим специфический медицинский уход.

Надежда сохраняется

В ноябре 2022 года Селезнева в тюрьме посещал посол РФ в США Анатолий Антонов, который после визита заявил, что российские дипломаты будут добиваться перевода россиянина в тюрьму с более щадящим режимом содержания. Однако на текущий момент, сообщил Литвак, ему неизвестно о том, был ли какой-то ответ с американской стороны на это обращение: по факту его никуда не переводили, он продолжает находиться в той же тюрьме, где был, — в федеральной тюрьме в небольшом городе Батнер, штате Северная Каролина.

Литвак отметил: Роман надеется, что его удастся включить в список на обмен заключенными между Россией и США. 11 мая 2023 года информация о том, что Штаты рассматривают такую возможность, появилась в CNN. При этом в Вашингтоне надеются достать из российского заключения бывшего морского пехотинца Пола Уилана и журналиста WSJ Эвана Гершковича, арестованных по обвинениям в шпионаже. Ранее была информация, что если такой обмен будет обсуждаться, то основным кандидатом на включение в списки с российской стороны как раз считается Роман Селезнев.

Игорь Литвак не смог подтвердить «Известиям», обсуждается ли этот вопрос в американских политических кругах, однако отметил, что ему об этом говорили, в частности, журналисты The Wall Street Journal, The Washington Post, которые работают с федеральной и международной повесткой.

— Поэтому мы очень надеемся, что обмен будет. Роман очень надеется. Но с нами пока что никто не связывался — ни американские, ни российские представители. И всё же мы продолжаем надеяться, что его туда включат. Я думаю, он заслужил этот обмен. Нахождение в тюрьме — это стопроцентная угроза жизни Романа. Я бил во все колокола. Уверен, если бы он был американцем, а не российским хакером, как его представляют для американской публики, его бы по состоянию здоровья уже давно бы выпустили, — заявил Литвак.

Вместе с тем Литвак подчеркнул, что Селезнев не сталкивается в американской тюрьме с какими-то трудностями, связанными с тем, что он русский, по крайней мере, со стороны руководства исправительного учреждения. «Хотя тот факт, что он единственный, кто говорит на русском языке, вызывает изредка насмешки, над ним могут прикалываться другие заключенные. Но именно чтобы от администрации что-то подобное было — о таком я ни разу не слышал», — уточнил адвокат.

История обмена

Случаи обмена заключенными между Россией и США — нечастое явление в дипломатии двух стран. При этом удивительно, но первый за более чем 10 лет обмен произошел в 2022-м — в год, когда отношения двух стран обострились до самой высокой точки напряжения со времен холодной войны.

В апреле прошлого года освободили Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам за якобы торговлю наркотиками. Его арестовали в Либерии в мае 2010-го, после чего вывезли в США. Вашингтону был выдан американский гражданин Тревор Рид, который, по версии следствия, в 2019 году поругался с двумя женщинами в Москве, а после напал на прибывших на вызов полицейских. В России он был приговорен к девяти годам заключения.

Последний такой обмен произошел 8 декабря прошлого года — тогда в Россию вернулся Виктор Бут, который пробыл в американской тюрьме почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году, после чего американские спецслужбы вывезли его в США. Его обвинили в попытке сговора, целью которого якобы должны были стать убийства американских граждан и материальная поддержка терроризма. Бут все обвинения отверг, его приговорили к 25 годам заключения. Россия в обмен выдала американцам баскетболистку Бриттни Грайнер, задержанную в феврале 2022-го в московском аэропорту Шереметьево за то, что она пыталась провезти в Россию вейп, заправленный гашишным маслом. Грайнер получила в России девять лет.

До этого в истории отношений постсоветской России и Соединенных Штатов обмен произошел лишь в 2010 году. Тогда Москва выслала из страны четырех граждан РФ, которые отбывали наказание в российских тюрьмах за шпионаж в пользу спецслужб стран Запада. Соединенным Штатам были выданы сотрудник Института США и Канады РАН Игорь Сутягин, бывшие сотрудники российских спецслужб Александр Запорожский, Геннадий Василенко и Сергей Скрипаль. Вашингтон обменял их на десятерых россиян, арестованных в США по обвинению в нелегальной деятельности, — в Россию вернулись Владимир и Лидия Гурьевы, Михаил Куцик, Наталья Переверзева, Андрей Безруков, Елена Вавилова, Михаил Васенков, Вики Пелаес, Анна Чапман и Михаил Семенко.