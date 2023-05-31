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МАГАТЭ выразило готовность изучить последствия применения урановых снарядов на Украине

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Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово изучить вопрос последствий от применения снарядов с обедненным ураном на Украине, если будет такой запрос. Об этом сообщил гендиректор организации Рафаэль Гросси 30 мая.

«Разговор об этом был. МАГАТЭ, конечно, изучает всю ситуацию», — сказал Гросси, отвечая на вопрос «РИА Новости» о том, отслеживает ли агентство ситуацию с радиоактивным излучением от применения поставляемых Киеву снарядов с обедненным ураном.

Гросси указал, что интерес к этому вопросу есть. По его словам, у МАГАТЭ имеется информация о том, что снаряды с обедненным ураном «не представляют мгновенной радиологической чрезвычайной ситуации в отличии от того, что может случиться на Запорожской атомной электростанции».

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25 апреля британский заместитель министра обороны Джеймс Хиппи сообщил об отправке Лондоном Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Вся предоставленная Британией военная техника и боеприпасы находятся под контролем Вооруженных сил Украины, а британское минобороны не следит за тем, где и как они используются, указал тогда Хиппи.

27 апреля заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак сообщила, что ООН обеспокоена передачей Киеву снарядов с обедненным ураном.

В мае официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Секретариате ООН готовы закрыть глаза на любые действия Запада, лишь бы поддержать Киев. Как подчеркнула Захарова, опасность заключается в том, что в результате удара боеприпаса с обедненным ураном образуется подвижное горячее облако «мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий, включая онкологические заболевания».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале спецоперации было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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