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Гросси назвал ситуацию с обеспечением безопасности ЗАЭС крайне хрупкой

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Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
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Ситуация с обеспечением ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается крайне нестабильной. Об этом во вторник, 30 мая, во время заседания в Совете Безопасности ООН заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Трансляция заседания опубликована на YouTube-канале организации.

«Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС, в частности, продолжает оставаться крайне хрупкой и опасной», — сказал он.

Также Гросси отметил, что в текущем положении то, что на ЗАЭС до сих пор не произошло ядерных аварий, является везением, однако «удача может отвернуться». В ходе своего выступления глава МАГАТЭ еще раз призвал стороны конфликта сделать всё, чтобы минимизировать возможность ядерного инцидента.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что власти Киева предпринимают попытки по дезорганизации работы Запорожской атомной электростанции. За день до этого Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать ЗАЭС с помощью беспилотника.

25 мая директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе Невского международного экологического конгресса заявил, что МАГАТЭ находится на финальной стадии разработки плана по обеспечению безопасности ЗАЭС. Он добавил, что российская сторона поддерживает действия агентства и доверяет ему.

6 мая Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты МАГАТЭ обеспокоены всё более непредсказуемой и «потенциально опасной» ситуацией на Запорожской атомной электростанции. В отчете организации подчеркивается, что эксперты на месте продолжают регулярно фиксировать обстрелы.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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