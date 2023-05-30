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Появился список пострадавших при обрушении трибун на стадионе в Ростове-на-Дону

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Предварительный список из 16 пострадавших при обрушении трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону появился в распоряжении «Известий» 30 мая.

Погибла женщина — Людмила А. 1978 года рождения. Среди пострадавших — Владислав К., 2010 г.р., Александр М. 2010 г.р., Степан П., 2010 г.р., Михаил Я., 2010 г.р., Матвей Г., 2010 г.р., Анастасия М., 2010 г.р., Степан К, 2010 г.р., Борис Р., 2010 г.р., Виктор Ц., 2010 г.р., Олег К., 2010 г.р., Роман Р., 2010 г.р., Никита П., 2010 г.р., Дмитрий С., 2010 г.р., Глеб К., 2010 г.р., Василиса П.,1985 г.р. и Екатерина О., 1985 г.р.

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Сообщение об обрушении конструкции на улице Пойменной поступило в МЧС в 16:25. Зрители соревнований на гребном канале прятались от дождя под навесом. Как рассказала «Известиям» местная жительница, трибуна обрушилась из-за внезапно начавшегося сильного ветра.

По последним данным, число пострадавших составило 26 человек, один человек погиб. Трое детей находятся в реанимации, еще 11 несовершеннолетних находятся в состоянии средней тяжести, четверых отпустили домой на амбулаторное лечение.

В связи с ЧП возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Комментируя происшествие, министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян назвал обрушение трибун на гребном канале несчастным случаем.

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