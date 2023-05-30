Трое пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону находятся в реанимации

Трое детей, пострадавших при обрушении трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону, находятся в реанимации. Об этом во вторник, 30 мая, рассказал дежурный администратор городской больницы №20.

«Трое пострадавших детей находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Двое детей доставлены в реанимацию после проведенных операций. Состояние одного ребенка остается тяжелым, операция продолжается», — сообщил он в беседе с ТАСС.

Еще 11 несовершеннолетних находятся в состоянии средней тяжести, четверых отпустили домой на амбулаторное лечение.

Сообщение об обрушении конструкции на улице Пойменной поступило в МЧС в 16:25. Зрители соревнований на гребном канале прятались от дождя под навесом. Как рассказала «Известиям» местная жительница, трибуна обрушилась из-за внезапно начавшегося сильного ветра.

По последним данным, число пострадавших составило 26 человек, один человек погиб.

В связи с ЧП возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Комментируя происшествие, министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян назвал обрушение трибун на гребном канале несчастным случаем.