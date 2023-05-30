В ООН осудили атаку беспилотников на гражданскую инфраструктуру в Москве
ООН осуждает удары по гражданским лицам и инфраструктуре. Такое заявление во вторник, 30 мая, сделал на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя атаку беспилотников на Москву и Московскую область.
«Конечно, мы осуждаем любые атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они не произошли. Но также важно, что недавние атаки на Москву и массированные удары, которые мы продолжаем видеть в отношении украинских городов, не идут в сравнение», — сказал он.
Дроны атаковали несколько зданий в Москве и Подмосковье утром 30 мая, в нескольких домах произошли незначительные разрушения. Никто из жильцов серьезно не пострадал.
Минобороны РФ заявило, что всего было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. В Подмосковье средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили три из них, еще пять сбил зенитный комплекс «Панцирь-С». Глава ведомства Сергей Шойгу доложил, что целью атак были объекты гражданской инфраструктуры.
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