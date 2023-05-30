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В ООН осудили атаку беспилотников на гражданскую инфраструктуру в Москве

Дюжаррик об атаке дронов на Москву: ООН осуждает любые атаки на гражданских лиц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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ООН осуждает удары по гражданским лицам и инфраструктуре. Такое заявление во вторник, 30 мая, сделал на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя атаку беспилотников на Москву и Московскую область.

«Конечно, мы осуждаем любые атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они не произошли. Но также важно, что недавние атаки на Москву и массированные удары, которые мы продолжаем видеть в отношении украинских городов, не идут в сравнение», — сказал он.

«Они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать»
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Дроны атаковали несколько зданий в Москве и Подмосковье утром 30 мая, в нескольких домах произошли незначительные разрушения. Никто из жильцов серьезно не пострадал.

Минобороны РФ заявило, что всего было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. В Подмосковье средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили три из них, еще пять сбил зенитный комплекс «Панцирь-С». Глава ведомства Сергей Шойгу доложил, что целью атак были объекты гражданской инфраструктуры.

Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее террористической деятельностью киевского режима, указав, что его беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Глава государства отметил, что система ПВО сработала штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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