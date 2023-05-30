В Роскомнадзоре проведут экспертизу бранной лексики

В России подберут определение бранной лексике. На отсутствие четкого понятия грубых выражений жалуются представители СМИ. Правил по отнесению высказываний к бранным в России также нет. Слова порождают возможность их произвольного толкования, передает телеканал «Известия». Квалификация речи, как правило, определяется ситуативно. Некоторые нелестные высказывания являются литературными. Такие невинные выражения могут показаться грубыми и обидными. За употребление ругательства в РФ предусмотрен штраф. Суммы варьируются от 5 тыс. до 20 тыс. рублей за нарушение. За последние полтора месяца в Торгово-промышленную палату поступило около 15 обращений от представителей медиабизнеса. Преимущественно это жалобы от региональных телерадиокомпаний. С помощью лингвистов будет проведена экспертиза слов, составлен справочный словарь.

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