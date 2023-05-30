В Сибирь, Поволжье и на Урал придет аномальная жара
Аномальная жара ждет Урал, Сибирь и Поволжье. Об этом «Известиям» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура, вероятно, превысит +30 градусов. Это может привести к усилению природных пожаров, передает телеканал «Известия». Метеоролог также дал неутешительный прогноз погоды на грядущее лето. По словам Вильфанда, засушливый период будет более продолжительным, чем раньше. Такие перемены обусловлены изменениями климата. Поэтому россиянам посоветовали избегать солнца с полудня до 16:00, пользоваться солнцезащитным кремом, носить головные уборы и светлую одежду.
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