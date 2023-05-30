В МИД РФ вызвали посла Финляндии в России

Посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД РФ, ему вручили ноту о закрытии с 1 июля отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске. Об этом во вторник, 30 мая, говорится в сообщении российского ведомства.

«Данное решение российской стороны обусловлено конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении Российской Федерации, который нанес серьезный ущерб всему комплексу российско-финляндских отношений», — отмечается в заявлении.

В МИД РФ также объявили о закрытии с 1 июля канцелярии посольства России в Лаппеенранте. Ведомство обусловило это тем, что финская сторона свернула двусторонний политдиалог, разрушила многоплановое торгово-экономическое сотрудничество, разорвала сеть побратимских связей городов и регионов, приграничного взаимодействия, а также прекратила авиационное и железнодорожное сообщение.

Также в министерстве уточнили, что Хельсинки отказался от традиционной политики неучастия в военных союзах и вступил в блок НАТО, не скрывающий своей направленности против России.

«Регулярно осуществляются провокационные и угрожающие безопасности сотрудников наших миссий выходки, которые не способны пресечь власти Финляндии», — добавили в МИД РФ.

Ранее, 17 мая, в МИД Финляндии заявили, что банковские счета представительств страны в России заморожены. Несмотря на это, финляндское внешнеполитическое ведомство сообщило о продолжении работы своих представительств в РФ.

Позднее в МИД России подтвердили ограничения на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в Российской Федерации. Ограничения стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны.

1 апреля управление по взысканию долгов Финляндии заблокировало счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в банке Nordea, а 19 апреля служба судебных приставов Финляндии, ссылаясь на необходимость исполнения санкционных регламентов ЕС, ввела ограничения в отношении здания РЦНК в Хельсинки, а также нескольких квартир, где проживают работающие в нем дипломаты.

Подобные действия стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.