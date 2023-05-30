Реклама
Прямой эфир
Общество
СК возбудил дело после обрушения трибун в Ростове-на-Дону
Наука и техника
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и направился на Землю
Политика
В МИД РФ вызвали посла Финляндии в России
Мир
Девять человек пострадали при наезде машины на людей в Германии
Мир
Лавров заявил о планах отправки российских удобрений в Нигерию на безвозмездной основе
Мир
Более 1 тыс. сотрудников парижского Диснейленда вышли на протестный марш
Наука и техника
Российские ученые синтезировали бионефть из водорослей и отходов
Мир
Альянс во главе с партией Эрдогана получил большинство мест в парламенте Турции
Общество
МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Сырского
Армия
В Минобороны заявили об уничтожении пунктов принятия решений на Украине
Мир
Вучич отменил визит в Братиславу из-за обострения в Косово и Метохии
Мир
Депутат бундестага призвал вице-канцлера Германии уйти в отставку

В МИД РФ вызвали посла Финляндии в России

Послу Финляндии вручили ноту о закрытии с 1 июля отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД РФ, ему вручили ноту о закрытии с 1 июля отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске. Об этом во вторник, 30 мая, говорится в сообщении российского ведомства.

«Данное решение российской стороны обусловлено конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении Российской Федерации, который нанес серьезный ущерб всему комплексу российско-финляндских отношений», — отмечается в заявлении.

В МИД РФ также объявили о закрытии с 1 июля канцелярии посольства России в Лаппеенранте. Ведомство обусловило это тем, что финская сторона свернула двусторонний политдиалог, разрушила многоплановое торгово-экономическое сотрудничество, разорвала сеть побратимских связей городов и регионов, приграничного взаимодействия, а также прекратила авиационное и железнодорожное сообщение.

Также в министерстве уточнили, что Хельсинки отказался от традиционной политики неучастия в военных союзах и вступил в блок НАТО, не скрывающий своей направленности против России.

«Регулярно осуществляются провокационные и угрожающие безопасности сотрудников наших миссий выходки, которые не способны пресечь власти Финляндии», — добавили в МИД РФ.

Денежка с севера: РФ и Финляндия работают над взаимной разморозкой счетов
Каковы шансы на восстановление отношений между соседними странами

Ранее, 17 мая, в МИД Финляндии заявили, что банковские счета представительств страны в России заморожены. Несмотря на это, финляндское внешнеполитическое ведомство сообщило о продолжении работы своих представительств в РФ.

Позднее в МИД России подтвердили ограничения на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в Российской Федерации. Ограничения стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны.

1 апреля управление по взысканию долгов Финляндии заблокировало счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в банке Nordea, а 19 апреля служба судебных приставов Финляндии, ссылаясь на необходимость исполнения санкционных регламентов ЕС, ввела ограничения в отношении здания РЦНК в Хельсинки, а также нескольких квартир, где проживают работающие в нем дипломаты.

Подобные действия стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023