Президент Кубы осудил расширение НАТО к границам России

На Кубе осуждают расширение НАТО к границам России. Об этом президент республики Мигель Диас-Канель заявил во вторник, 30 мая.

«Мы осуждаем и не приемлем расширение НАТО к границам России. Мы решительно осуждаем все меры и санкции, которые были применены в качестве принуждения против Российской Федерации», — сказал он в интервью RT.

Также он заявил, что сегодня в основе мировых международных отношений лежит агрессивная и гегемонистская политика США.

Диас-Канель обратил внимание на то, что Соединенные Штаты постоянно «возводят стены», вводят принудительные санкции, а также применяют шантаж, агрессию и клевету.

24 мая генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет рассматриваться во время конфликта.



До этого, 21 мая, канцлер Германии Олаф Шольц на полях саммита «Группы семи» (G7) заявил, что Украина не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в НАТО. Он также обратил внимание, что изначально было ясно, что «этого не произойдет в обозримом будущем».

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации. Саммит в Вильнюсе пройдет 11–12 июля.

30 сентября 2022 года украинский лидер сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.