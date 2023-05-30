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Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины
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Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин во вторник, 30 мая, подтвердил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины.

«Мы уже говорили о возможностях нанесения ударов по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что в ответ на это показательно «киевский режим выбрал другой путь попыток запугивания России — запугивание граждан России и ударов по жилым зданиям».

«Это, конечно, — явный признак террористической деятельности», — отметил президент.

Работает ПВО: Москву и Подмосковье атаковали беспилотники
Повреждено несколько домов, пострадавших нет

Ранее во вторник в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что по факту атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве и Подмосковье возбуждено уголовное дело по статье «терроризм». Утром несколько зданий в столице и Подмосковье были атакованы беспилотниками.

По данным Минобороны, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять — сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

За день до этого, 29 мая, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать.

Ранее в тот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении российскими войсками аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также сообщалось, что в результате удара были поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами украинской армии. Кроме того, российские силы поразили ангар с вооружением и техникой бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Отмечалось, что всего тогда военные РФ нанесли поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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