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Автомобилист воткнул нож в машину глухонемого водителя в Воронеже

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Фото: скриншот видео
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В Воронеже разъяренный автомобилист воткнул нож в капот машины глухонемого водителя. Об этом во вторник, 30 мая, написало издание «Вести Воронеж».

Глухонемой мужчина пытался выехать с выделенной полосы, но другой автомобилист не пропускал его в свой ряд. В итоге он смог это сделать, но второму водителю это не понравилось и он решил проучить мужчину.

На кадрах, снятых глухонемым водителем, виден воткнутый в капот машины нож. Кроме того, на записи агрессор подходит к автомобилю и начинает возмущаться по поводу ведения съемки.

На место происшествия вызвали полицию. Издание отмечает, что сотрудники правоохранительных органов оперативно на сигнал не отреагировали.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее, 28 мая, в Москве таксист распылил газовый баллончик в лицо водителю, посигналившему ему во время движения. По словам источника «Известий», в результате пострадали автомобилист и его дочь.

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