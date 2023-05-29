Таксист в Москве распылил газ в окно посигналившему ему водителю
В Москве таксист распылил газовый баллончик в лицо водителю, посигналившему ему во время движения. Инцидент произошел 28 мая на улице Ботанической, рассказал источник «Известий».
По его словам, мужчина с семьей возвращался домой с дачи, перед ним с очень низкой скоростью ехала машина такси. Пострадавший решил посигналить, чтобы поторопить впереди идущее транспортное средство, после чего обогнал его.
Такси поравнялось с ним на светофоре, водитель вышел из желтого автомобиля и попросил посигналившего открыть окно, затем начал ругаться и распылил в лицо оппонента газ из перцового баллончика.
Пострадали мужчина и его дочь.
Ранее, 19 мая, источник «Известий» рассказал, что в Москве таксист разбил iPhone пассажирки, отказавшейся платить за поездку.